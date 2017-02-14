В Калининграде выставят на торги тевтонский замок Прейсиш-Эйлау ХIV века
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Власти Калининградской области включили в прогнозный план приватизации замок Тевтонского ордена
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Власти Калининградской области включили в прогнозный план приватизации замок Тевтонского ордена
По ее словам, в прогнозный план на 2017−2019 годы включены 27 имущественных комплексов, в том числе объектов культурного наследия регионального значения. Последние будут выставляться на открытый конкурс.
«Одним из таких объектов является замок
Замок Тевтонского ордена
В начале 1990-х годов было принято решение провести раскопки и переоборудовать замок в гостиницу, однако проект не осуществился. Летом 2016 года произошел пожар на крыше замка. В декабре 2016 года прокуратура области потребовала от Агентства по имуществу отремонтировать замок, поскольку исторический объект не соответствует требованиям безопасности.