В Калининграде выставят на торги тевтонский замок Прейсиш-Эйлау ХIV века

По ее словам, в прогнозный план на 2017−2019 годы включены 27 имущественных комплексов, в том числе объектов культурного наследия регионального значения. Последние будут выставляться на открытый конкурс.

«Одним из таких объектов является замок Прейсиш-Эйлау, расположенный в Багратионовске. Однако перед конкурсом нам предстоит его немного отремонтировать по требованию прокуратуры», — отметила Кузнецова.