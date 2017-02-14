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14:45 (мск), источник: Интерфакс

В Калининграде выставят на торги тевтонский замок Прейсиш-Эйлау ХIV века

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Власти Калининградской области включили в прогнозный план приватизации замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау, сообщила на заседании регионального правительства во вторник руководитель Агентства по имуществу Наталья Кузнецова.

По ее словам, в прогнозный план на 2017−2019 годы включены 27 имущественных комплексов, в том числе объектов культурного наследия регионального значения. Последние будут выставляться на открытый конкурс.

«Одним из таких объектов является замок Прейсиш-Эйлау, расположенный в Багратионовске. Однако перед конкурсом нам предстоит его немного отремонтировать по требованию прокуратуры», — отметила Кузнецова.

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Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау — одно из крепостных сооружений средних веков, построенных в 1330 году и относительно сохранившихся. Во время Второй мировой войны замок сильно не пострадал. В последующие годы он активно использовался, в нем даже проживали люди. При этом замок никогда не ремонтировался, что привело к частичным обрушениям крыши.

В начале 1990-х годов было принято решение провести раскопки и переоборудовать замок в гостиницу, однако проект не осуществился. Летом 2016 года произошел пожар на крыше замка. В декабре 2016 года прокуратура области потребовала от Агентства по имуществу отремонтировать замок, поскольку исторический объект не соответствует требованиям безопасности.

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