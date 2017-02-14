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14:30 (мск), источник: Интерфакс

Тува, Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости» Общественной палаты

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Тыва и две республики Северного Кавказа стали регионами с самым высоким показателем рождаемости в России, сообщила Общественная палата РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Общественная палата РФ составила национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области», — говорится сообщении пресс-службы Общественной палаты, поступившем в «Интерфакс».

В десятку лидеров вошли также Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.

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«Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями -Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, эксперты Общественной палаты выяснили, что наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Наименее комфортная среда — в Москве, Иркутской области и Чечне.

«Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости», — рассказали в пресс-службе.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
А не является ли отчасти это ответом на вопрос "Кому на Руси жить хорошо?"
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