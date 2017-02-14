Тува, Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости» Общественной палаты

В десятку лидеров вошли также Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.

«Общественная палата РФ составила национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области», — говорится сообщении пресс-службы Общественной палаты, поступившем в «Интерфакс».

«Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями -Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, эксперты Общественной палаты выяснили, что наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Наименее комфортная среда — в Москве, Иркутской области и Чечне.