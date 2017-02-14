Тува, Чечня и Ингушетия возглавили «рейтинг рождаемости» Общественной палаты
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Тыва и две республики Северного Кавказа стали регионами с самым высоким показателем рождаемости в России, сообщила Общественная палата РФ.
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Тыва и две республики Северного Кавказа стали регионами с самым высоким показателем рождаемости в России, сообщила Общественная палата РФ.
«Общественная палата РФ составила национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области», — говорится сообщении
В десятку лидеров вошли также Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай,
«Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями -Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области», — отметили в
Кроме того, эксперты Общественной палаты выяснили, что наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области,
«Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости», — рассказали в