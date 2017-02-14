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14:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Ушел из жизни старейший писатель Башкирии Игорь Максимов

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В поселке Тукан Белорецкого районе на 96 году ушел из жизни участник Великой отечественной войны, лауреат литературных премий имени Степана Злобина и имени Яныбая Хамматов, старейший писатель Башкортостана Игорь Максимов.

Игорь Павлович Максимов родился в 1921 году в Иркутске. В 1922 году семья переехала на станцию Аксаково Белебеевского района Башкирии, а в 1932 году отец, а затем и все члены семьи были высланы в спецпоселок Ермотаево Белорецкого района.

После окончания школы учился в Белорецком педагогическом училище, затем в Магнитогорском педагогическом институте. После окончания института в сентябре 1942 года был призван в ряды Красной Армии, прошел курсы подготовки артиллеристов в военном училище.

С июня 1943 года воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах на знаменитой «Катюше» в звании гвардии лейтенанта, командира огневого взвода 3-го дивизиона 51 Гвардейского минометного Нижнеднестровского Краснознаменного полка. Был ранен, контужен. Победу встретил в Венгрии в городе Вассербург. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

После войны 40 лет проработал учителем русского языка и литературы в средней школе села Тукан Белорецкого района.

Источник: Башинформ

Творческий путь Игоря Павловича Максимова начался с 1976 года. С 1985 года его очерки и рассказы публиковались в газетах «Белорецкий рабочий», «Урал», в журнале «Бельские просторы».

Все его творчество было посвящено малой родине. Он писал рассказы о природе, о любви к родному краю, о своих земляках. Как участнику Великой Отечественной войны, писателю была близка и тема войны.

В 1997 году вышел в свет его сборник рассказов «Тихая проза», в 2002 году — книга «Письма из Ермотании».

В 2004 году Игорь Максимов стал лауреатом премии имени Яныбая Хамматова.

В 2010 году издательство «Китап» выпустило второе издание книги «Письма из Ермотании», которое было дополнено «Записками из фронтового дневника».

В 2013 году Игорю Максимову за выдающийся вклад в развитие литературы Башкортостана была присуждена премия имени Степана Злобина. Хотя решение о награждении ветерана престижной премией было принято в конце 2013 года, вручили ее только в апреле 2014 года. Руководители Союза писателей РБ и редакции журнала «Бельские просторы» сами приехали тогда в поселок Тукан, чтобы вручить Игорю Павловичу премию, удостоверение лауреата, а также свидетельство почетного члена объединения русских писателей.

После церемонии, состоявшейся в библиотеке, и записи интервью для радио, жители села устроили торжественный вечер в клубе: выступил местный ансамбль «Розовые мечты», танцевали артисты самодеятельности, старшеклассница школы Тукана прочла один из рассказов Игоря Максимова наизусть. Обратился к собравшимся и сам лауреат, он читал стихи, делился воспоминаниями о войне.

В апреле 2015 года вышла новая книга писателя «Там, где вечно дремлет тайга», в которую вошли рассказы, знакомые читателю по публикациям в газете «Белорецкий рабочий», и часть неопубликованных произведений автора. Писателя волновало все, что было связано с малой родиной, с местом, где он жил. Из-под его пера выходили не просто короткие рассказы, а зарисовки, прочувствованные и пережитые автором вместе со своими героями — живыми людьми, его земляками.

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