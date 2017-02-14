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17:28 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

16 февраля в ряде домов Советского района Казани не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 14 февраля). 16 февраля в части домов Советского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водоводов к магистральному водоводу.

С 9.00 16 февраля до 13.00 17 февраля воды не будет по адресам:

— ул. Галеева.

— ул. Губкина, 2, 12, 24, 25, 25а, 25 к.2, 25 к.3, 30 а, 30 б, 30 в, 30 г, 31, 31а.

— ул. Ершова, 49 а, 49 б, 49 в, 49 г, 49 д, 49 е, 49 ж, 55, 55 а, 55 б, 55 к.1 (школа № 126), 55 в (д/с № 349), 55 в к.1, 55 е, 57, 57 а, 57 б, 57 в, 57 г, 61, 63.

— ул. Заря, 1, 1 а, 3 а, 4, 6.

— ул. Космонавтов, 1, 3, 4, 5, 6, 8.

— Военный городок (ФСБ).

— Сибирский переулок.

В частных жилых домах по адресам:

— ул. Губкина, 19, 21, 22, 23, 25, 27.

— ул. Каспийская, 6, 8, 10, 12.

Кроме того, будет понижено давление воды до 1.0 атм. — 1.5 атм. по адресам: ул. Ершова, 31 а, 31 б, 31 в, 35 а, 49, 47, 51, 53, 54, 56, 58 и улицам Алексеева, Искра, Сеченова.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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