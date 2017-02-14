Волгоградцы могут купить билеты на поезд со скидкой до 30%

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, акция распространяется на поездки на верхних боковых полках в плацкартных вагонах поездов дальнего следования с нумерацией мест с 38 по 54 включительно.

«Акция действует в поездах отправлением в период с 8 по 21 февраля и с 27 февраля по 26 апреля 2017 года», — добавила Наталия Логутенкова.

Отметим, что специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при покупке билетов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении билетов по детскому тарифу. Кроме того, тариф не суммируется со скидками, предоставляемыми в рамках других акций.