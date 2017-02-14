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14:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Обязательное обучение в автошколе могут вернуть в Казахстане

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Казахстанские депутаты предлагают отменить норму, по которой водительские права можно получить без обучения в автошколе.

Источник: Sputniknews.kz

Во вторник в мажилисе рассмотрели депутатский законопроект «О внесении изменений в закон РК «О дорожном движении».

Как напомнил начальник управления государственной автомобильной инспекции комитета адмполиции Мурат Иманбаев, в июне прошлого года вступила в силу норма, согласно которой кандидаты в водители могут самостоятельно подготовиться и получить право на управление мотоциклами и легковыми автомобилями.

Вместе с тем, по словам депутата мажилиса Каната Мусина, это решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

«Большинство комментариев в СМИ отражало растущее беспокойство казахстанцев возможным всплеском аварийности вследствие недостаточной подготовки водителей. Была сильная реакция представителей профессиональных объединений автомобилистов», — сказал Мусин на заседании рабочей группы.

Мажилисмен отметил, что качество самостоятельной подготовки кандидатов в водители на сегодня является «невысоким».

«По данным МВД, с июня прошлого года до 1 января этого из 2,8 тысячи самостоятельно подготовившихся кандидатов в водители успешно сдали экзамены и получили водительские удостоверения только 20%. Тогда как кандидаты, окончившие водительские курсы (немногим менее 500 тысяч человек в год), получают права не менее чем в 50% случаев», — отметил Мусин.

В этой связи депутаты предложили внести поправки в пункт 1 статьи 74 закона «О дорожном движении» и сделать обучение в автошколах обязательным условием для допуска к экзамену на получение права управлять транспортным средством.

Согласно распространенной на заседании сравнительной таблице, поправки вносятся для того, чтобы установить единый порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами, повысить качество подготовки водителей и исключить коррупционные факторы, порождающие коррупцию в указанной сфере.

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