Вымирающий вид: какие профессии уходят в прошлое

Источник: Известия

Читайте также Минтруд пересмотрит запрет от 1974 года о работе женщин в шахтах

Стремительное развитие новых технологий приводит не только к появлению множества новых профессий, причем часто весьма экзотических (как, например, молекулярный диетолог или проектировщик «умного дома»), но и к постепенному отмиранию уже существующих специальностей. Причем наряду с давно устаревшими профессиями, такими, например, как стенографисты, лифтеры или чистильщики обуви, в прошлое уходят и те, что появились лишь несколько десятилетий назад. Что происходит с профессиями и что стоит делать, чтобы неожиданно не обнаружить себя носителем ушедшего в прошлое ремесла, разбирались «Известия».

Источник: Известия

Власть машин Еще в 2015 году Школа управления «Сколково» выпустила собственный «Атлас новых профессий» — подробный справочник по профессиям, которые к 2030 году должны окончательно устареть, и тем, которые к этому моменту, напротив, станут наиболее популярными (последних, впрочем, в справочнике почти в три раза больше — 186 против 57 «умирающих»). Среди специальностей, требующих сложной предварительной подготовки, так называемых интеллектуальных, под ударом в первую очередь оказались все, связанные с систематизацией данных: именно таких сотрудников компьютеры смогут заменить быстрее всего.

В прошлое вскоре могут уйти в том числе сметчики, расшифровщики, переводчики, документоведы и архивариусы, нотариусы, аналитики, а также операторы государственных услуг.

Читайте также Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире

Угрожает «нашествие машин» и намного более сложным профессиям — в списке уходящих уже находятся профессии врача-диагноста, диспетчера, а также уже ставших привычными турагентов и риелторов, необходимость в которых сходит на нет с появлением интернет-сервисов, позволяющих людям напрямую связываться с отелями, покупать авиабилеты, а продавцам и покупателям жилья — общаться между собой. Этот перечень во многом совпадает со списками, представленными в 2012 году телеканалом CNN и газетой The Huffington Post.

Кроме того, в зоне риска уже традиционно находятся экономисты, менеджеры и бухгалтеры.

К уходящим профессиям осенью этого года представитель Минфина Татьяна Нестеренко отнесла также бухгалтеров, об этом, в частности, писало Агентство городских новостей «Москва», а в Московской службе занятости в конце лета ее назвали одной из самых популярных у столичных безработных — наряду с профессиями экономистов, водителей и менеджеров, сообщил портал М24 со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Источник: РИА "Новости"

Исчезающая романтика Под угрозой исчезновения оказались и более романтические профессии — развитие навигаторов, по прогнозам исследователей, в течение ближайших 10−15 лет может свести на нет профессию штурмана, новые программы заменят собой летчиков-испытателей, а усовершенствованные возможности компьютерной графики сделают ненужными каскадеров и дублеров.

Читайте также В РПЦ составили несовместимый со священством список профессий

Новые старые профессии Не все профессии сразу становятся жертвами развития новых технологий — некоторые отмирают, после того как на рынок выходят специалисты более широкого профиля. Причем в некоторых случаях это происходит почти сразу после обретения профессией официального статуса и включения ее в вузовские программы. Так, представитель компании «Яндекс», выступая на конференции «Менеджмент будущего» в Петербурге в апреле прошлого года, привел в пример профессию веб-мастера: она вошла в моду лишь пару десятилетий назад, но, появившись в программах высших учебных заведений, почти немедленно исчезла с реального рынка труда. К таким же профессиям можно отнести и копирайтеров, особенно тех, кто занимается наполнением сайтов: зарплаты этих некогда модных специалистов падают, а их обязанностям, по мнению некоторых экспертов, вскоре проще будет обучить секретарей.

Читайте также Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью

Акулы пера под угрозой Аналогичная судьба в течение ближайших пары десятилетий может ждать и сотрудников СМИ — об этом говорят как составители «Атласа новых профессий», так и большинство других исследователей: так, министерства труда США прогнозировало вымирание профессии еще в 2007 году.

В первую очередь это коснется «классических» репортеров, литературных редакторов и редакторов-корректоров.

Если последних вытеснят текстовые редакторы, то журналистам угрожают социальные сети: новости распространяются с помощью обычных пользователей, и привычная схема работы медиаструктур, построенная на охоте за сенсациями, вскоре начнет отмирать. А вместе с ней, по мнению исследователей, отпадет и потребность в журналистах «старой школы». Журналист будущего, чтобы избежать безработицы, должен быть в состоянии выполнять самые разные задачи — в том числе сам записать радиопрограмму, снять фильм или написать стоящую книгу, заявил РБК президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, комментируя ситуацию на рынке творческих профессий. Музеи и шахты отдадут роботам Если судить по «Атласу новых профессий», то можно обнаружить целые отрасли, в которых роботы со временем возьмут верх.

Это, в частности, относится к музеям: в список исчезающих профессий попали одновременно экскурсоводы, билетеры и смотрители музейных залов.

Или к работникам шахт: предполагается, что машины вскоре заменят на рабочих местах шахтеров, горняков и бурильщиков. Это, впрочем, позволит не только сэкономить на производстве, но и избежать человеческих жертв в случае ЧП.

Источник: Известия

Инспектор ДПС как исчезающий вид Хотя, по данным столичной службы занятости, представители рабочих профессий пользуются традиционно высоким спросом у работодателей, многие из них также отнесли к вымирающим. Среди сотрудников средней и низкой квалификации «устаревание» грозит дворникам, почтальонам, охранникам, вахтерам, бетонщикам, прорабам и даже машинистам товарных составов. Среди тех, чья профессия вскоре может исчезнуть, специалисты называют также швей, однако поверить в то, что люди полностью откажутся от одежды индивидуального пошива, трудно. В конце концов, эта профессия переживает уже не первую технологическую революцию.