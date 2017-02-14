Вымирающий вид: какие профессии уходят в прошлое
Что делать, чтобы неожиданно не обнаружить себя носителем ушедшего в прошлое ремесла, и как оставаться востребованным в своей сфере.
Что делать, чтобы неожиданно не обнаружить себя носителем ушедшего в прошлое ремесла, и как оставаться востребованным в своей сфере.
Стремительное развитие новых технологий приводит не только к появлению множества новых профессий, причем часто весьма экзотических (как, например, молекулярный диетолог или проектировщик «умного дома»), но и к постепенному отмиранию уже существующих специальностей.
Причем наряду с давно устаревшими профессиями, такими, например, как стенографисты, лифтеры или чистильщики обуви, в прошлое уходят и те, что появились лишь несколько десятилетий назад.
Что происходит с профессиями и что стоит делать, чтобы неожиданно не обнаружить себя носителем ушедшего в прошлое ремесла, разбирались «Известия».
Власть машин
Еще в 2015 году Школа управления «Сколково» выпустила собственный «Атлас новых профессий» — подробный справочник по профессиям, которые к 2030 году должны окончательно устареть, и тем, которые к этому моменту, напротив, станут наиболее популярными (последних, впрочем, в справочнике почти в три раза больше — 186 против 57 «умирающих»).
Среди специальностей, требующих сложной предварительной подготовки, так называемых интеллектуальных, под ударом в первую очередь оказались все, связанные с систематизацией данных: именно таких сотрудников компьютеры смогут заменить быстрее всего.
Угрожает «нашествие машин» и намного более сложным профессиям — в списке уходящих уже находятся профессии
К уходящим профессиям осенью этого года представитель Минфина Татьяна Нестеренко отнесла также бухгалтеров, об этом, в частности, писало Агентство городских новостей «Москва», а в Московской службе занятости в конце лета ее назвали одной из самых популярных у столичных безработных — наряду с профессиями экономистов, водителей и менеджеров, сообщил портал М24 со ссылкой на
Исчезающая романтика
Под угрозой исчезновения оказались и более романтические профессии — развитие навигаторов, по прогнозам исследователей, в течение ближайших 10−15 лет может свести на нет профессию штурмана, новые программы заменят собой
Новые старые профессии
Не все профессии сразу становятся жертвами развития новых технологий — некоторые отмирают, после того как на рынок выходят специалисты более широкого профиля. Причем в некоторых случаях это происходит почти сразу после обретения профессией официального статуса и включения ее в вузовские программы.
Так, представитель компании «Яндекс», выступая на конференции «Менеджмент будущего» в Петербурге в апреле прошлого года, привел в пример профессию веб-мастера: она вошла в моду лишь пару десятилетий назад, но, появившись в программах высших учебных заведений, почти немедленно исчезла с реального рынка труда.
К таким же профессиям можно отнести и копирайтеров, особенно тех, кто занимается наполнением сайтов: зарплаты этих некогда модных специалистов падают, а их обязанностям, по мнению некоторых экспертов, вскоре проще будет обучить секретарей.
Акулы пера под угрозой
Аналогичная судьба в течение ближайших пары десятилетий может ждать и сотрудников СМИ — об этом говорят как составители «Атласа новых профессий», так и большинство других исследователей: так, министерства труда США прогнозировало вымирание профессии еще в 2007 году.
Если последних вытеснят текстовые редакторы, то журналистам угрожают социальные сети: новости распространяются с помощью обычных пользователей, и привычная схема работы медиаструктур, построенная на охоте за сенсациями, вскоре начнет отмирать. А вместе с ней, по мнению исследователей, отпадет и потребность в журналистах «старой школы».
Журналист будущего, чтобы избежать безработицы, должен быть в состоянии выполнять самые разные задачи — в том числе сам записать радиопрограмму, снять фильм или написать стоящую книгу, заявил РБК президент Ассоциации
Музеи и шахты отдадут роботам
Если судить по «Атласу новых профессий», то можно обнаружить целые отрасли, в которых роботы со временем возьмут верх.
Или к работникам шахт: предполагается, что машины вскоре заменят на рабочих местах шахтеров, горняков и бурильщиков. Это, впрочем, позволит не только сэкономить на производстве, но и избежать человеческих жертв в случае ЧП.
Инспектор ДПС как исчезающий вид
Хотя, по данным столичной службы занятости, представители рабочих профессий пользуются традиционно высоким спросом у работодателей, многие из них также отнесли к вымирающим. Среди сотрудников средней и низкой квалификации «устаревание» грозит дворникам, почтальонам, охранникам, вахтерам, бетонщикам, прорабам и даже машинистам товарных составов.
Среди тех, чья профессия вскоре может исчезнуть, специалисты называют также швей, однако поверить в то, что люди полностью откажутся от одежды индивидуального пошива, трудно. В конце концов, эта профессия переживает уже не первую технологическую революцию.
Кроме того, исчезновение грозит и инспекторам ДПС — предполагается, что на дорогах их должны полностью заменить современные камеры и системы контроля.
Преимущества человеческого фактора
Впрочем, паниковать не стоит — специалисты продолжают считать, что машины не смогут полностью заменить людей.
Наконец, обратной стороной нашествия машин может стать растущая потребность в индивидуальном подходе и человеческом общении — именно поэтому стандартизированные столовые не смогут конкурировать, например, с семейным ресторанами, а самые профессиональные аудиогиды — с любящими свое дело экскурсоводами.
Поэтому не исключено, что чем больше рутинных функций будет передано роботам, тем больше люди начнут ценить продукцию небольших предприятий и вещи, сделанные своими руками. Однако рассчитывать на то, что спрос на них будет массовым,