В Петербурге — самый теплый день за 22 года
Правда, к вечеру станет хуже: в городе ожидается сильный гололед.
Правда, к вечеру станет хуже: в городе ожидается сильный гололед.
Днем 14 февраля в Петербурге очередной раз побит температурный рекорд. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
Погоду «сделали» плюсовая температура и солнечная погода. В итоге столбик термометра поднялся до плюс 5 градусов.
В последний раз настолько тепло в этот день было в 1995 году. Тогда было плюс 4,2 градуса.
Правда, к вечеру станет хуже: в городе ожидается сильный гололед.