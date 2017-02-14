В Петербурге — самый теплый день за 22 года

Днем 14 февраля в Петербурге очередной раз побит температурный рекорд. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Погоду «сделали» плюсовая температура и солнечная погода. В итоге столбик термометра поднялся до плюс 5 градусов.

В последний раз настолько тепло в этот день было в 1995 году. Тогда было плюс 4,2 градуса.

Правда, к вечеру станет хуже: в городе ожидается сильный гололед.