На Масленицу в Волгограде планируют массовые народные гуляния
26 февраля волгоградцы и гости города будут отмечать проводы русской зимы — Масленицу.
26 февраля волгоградцы и гости города будут отмечать проводы русской зимы — Масленицу.
Горожане смогут проводить зиму с широкими народными гуляниями, сжиганием чучела Масленицы и, конечно, поеданием традиционного масленичного угощения — блинов.
Самые масштабные масленичные гуляния развернутся 26 февраля с 11:00 до 16.00 в центре Волгограда на главной площади города — площади Павших борцов. Все это время на сцене будут выступать лучшие творческие коллективы — Волгоградский духовой оркестр, ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ»,
Гостей праздника, одновременно на нескольких площадках, ждет веселая интерактивная программа с розыгрышем призов, театрализованные представления и угощение горячими блинами.
По планам организаторов здесь же развернется масленичная ярмарка, где свою продукцию представят волгоградские товаропроизводители, а свое умение продемонстрируют мастера народных промыслов.
Помимо этого планируется работа игровых площадок: полюбившейся горожанам аттракцион «Масленичный столб»; площадка мужских состязаний «Богатырские забавы»; «Музей Энштейна»; «Трогательный зоопарк»; для развлечения самых маленьких гостей.
Будет организована «Детская площадка» — русские народные игры и забавы,
«Скоморошьи потехи» — потешные конкурсы и состязания,
В программе праздника также запланирован к проведению третий городской конкурс на лучшее исполнение чучела Масленицы — все желающие смогут принять в нем участие и представить свою работу.
В финале праздника ожидается традиционное сжигание Чучела Масленицы.