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17:18 (мск), источник: РИАЦ

На Масленицу в Волгограде планируют массовые народные гуляния

26 февраля волгоградцы и гости города будут отмечать проводы русской зимы — Масленицу.

Горожане смогут проводить зиму с широкими народными гуляниями, сжиганием чучела Масленицы и, конечно, поеданием традиционного масленичного угощения — блинов.

Самые масштабные масленичные гуляния развернутся 26 февраля с 11:00 до 16.00 в центре Волгограда на главной площади города — площади Павших борцов. Все это время на сцене будут выступать лучшие творческие коллективы — Волгоградский духовой оркестр, ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ», шоу-группа «Бузина», ансамбль казачьей песни «Браты».

Гостей праздника, одновременно на нескольких площадках, ждет веселая интерактивная программа с розыгрышем призов, театрализованные представления и угощение горячими блинами.

По планам организаторов здесь же развернется масленичная ярмарка, где свою продукцию представят волгоградские товаропроизводители, а свое умение продемонстрируют мастера народных промыслов.

Помимо этого планируется работа игровых площадок: полюбившейся горожанам аттракцион «Масленичный столб»; площадка мужских состязаний «Богатырские забавы»; «Музей Энштейна»; «Трогательный зоопарк»; для развлечения самых маленьких гостей.

Будет организована «Детская площадка» — русские народные игры и забавы, мастер-класс по изготовлению кукол-берегинь, игра на деревянных народных инструментах;.

«Скоморошьи потехи» — потешные конкурсы и состязания, мастер-класс по ходьбе на ходулях, прыжки через гигантские скакалки, перетягивание каната и многое другое.

В программе праздника также запланирован к проведению третий городской конкурс на лучшее исполнение чучела Масленицы — все желающие смогут принять в нем участие и представить свою работу.

В финале праздника ожидается традиционное сжигание Чучела Масленицы.

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