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17:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Фильм создали к годовщине второго освобождения Ростова

Фильм «14 Февраля — День ростовской Победы» создали к 74-й годовщине второго освобождения Ростова, сообщается на сайте городской администрации.

«14 февраля 1943 года, 603-й день войны, стал нашим, ростовским Днем Победы. Донская столица четырежды становилась ареной ожесточенных боев. Город дважды был оккупирован немецкими войсками. Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как “кровавая неделя”. Вторая оккупация Ростова длилась 205 суток», — говорится в сообщении.

Героями фильма, подготовленного администрацией города и информационным холдингом «Дон-Медиа», стали ветераны, участники боев за Ростов.

Они поделились своими воспоминаниями о днях освобождения города от гитлеровских войск.

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