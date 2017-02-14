Фильм создали к годовщине второго освобождения Ростова
Фильм «14 Февраля — День ростовской Победы» создали к 74-й годовщине второго освобождения Ростова, сообщается на сайте городской администрации.
Фильм «14 Февраля — День ростовской Победы» создали к 74-й годовщине второго освобождения Ростова, сообщается на сайте городской администрации.
«14 февраля 1943 года, 603-й день войны, стал нашим, ростовским Днем Победы. Донская столица четырежды становилась ареной ожесточенных боев. Город дважды был оккупирован немецкими войсками. Первая оккупация города длилась 8 дней и вошла в историю как “кровавая неделя”. Вторая оккупация Ростова длилась 205 суток», — говорится в сообщении.
Героями фильма, подготовленного администрацией города и информационным холдингом «Дон-Медиа», стали ветераны, участники боев за Ростов.
Они поделились своими воспоминаниями о днях освобождения города от гитлеровских войск.