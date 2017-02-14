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15:37 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Артефакт из «Код да Винчи» вернулся в Зеленоградский музей, похититель арестован

ИА «Государственные вести» пишет о том, что украденная в мае прошлого года из выставочного зала Зеленоградского Музея Черепов и Скелетов (МЧС) головоломка Revomaze (создана изобретателем Крисом Питом) вернулась в музей.

Ее похитителем оказался 28-летний житель Калининграда, который, по его признанию, не руководствовался корыстными интересами, а просто хотел разгадать головоломку. Чтобы осуществить замысел, он тщательно продумал схему похищения интеллектуальной игрушки и путь отхода. Вору грозит до двух лет тюрьмы.

Как пояснил директор гостинично-развлекательного центра «Парадокс» под Калининградом (а в него как раз входит МЧС) Сергей Шаранов, Revomaze — это сверхсложная головоломка, ставшая прототипом ключевой криптограммы голливудского блокбастера «Код да Винчи». Пока решить ее не удалось ни одному из посетителей МЧС. Секрет в том, что в цилиндре головоломки хватает тупиков, развилок и закольцованных отрезков. Единственное неверное решение возвращает к началу головоломки.

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