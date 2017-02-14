В Самаре прямо во Дворце бракосочетаний молодые люди смогли пройти тест на ВИЧ

Молодым людям, которые в самый романтический день в году решили сделать первый официальный шаг к совместному будущему — подать заявление о регистрации брака — предложили сегодня «Защитить свою любовь!». Наряду с заявлением, сделать ещё один ответственный шаг. Пройти тест на ВИЧ. Для себя, для своей будущей семьи. В этом потенциальным молодоженам помогли специалисты областного центра по борьбе и профилактике СПИД.

Прямо во Дворце бракосочетаний был развернут мобильный пункт экспресс-тестирования. Анализ занимает несколько минут. Каждый участник акции получил красную ленточку, символ борьбы со СПИДом и главное — информацию о своем ВИЧ-

статусе. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый житель региона, напоминают врачи. В Самарской области для этого есть все ресурсы и возможности. Экспресс-тесты позволяют получить первичную информацию оперативно.

Но, даже есть тест положительный — это еще не диагноз. Сделать окончательный вывод о наличии или отсутствии ВИЧ можно только на основании трех обязательных составляющих, подчеркивает Алексей Спирин, главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД: " Определить диагноз можно только после всесторонне обследования — лабораторного, клинического и эпидемиологического. По сути, ни один врач, ни в одной поликлинике — не может самостоятельно, без участия специалистов СПИД-центра поставить диагноз ВИЧ-инфекция"

Способом заражения все чаще становится половой путь, более чем в 60% случаев инфицирования. Именно об этом напоминают специалисты СПИД-центра сегодня, в День Влюбленных, в рамках акции " Защити свою любовь!".

Сегодня за два часа работы мобильного пункта, экспресс-тест на ВИЧ прошли 27 человек.