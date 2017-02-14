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18:03 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Основные работы на парящем мосту в «Зарядье» закончат через два месяца

Весной специалисты начнут благоустраивать территорию вокруг парка. А внешний контур филармонии будет готов к концу года.

6
фотографий
6
фотографий

Монолитные работы на парящем мосту в парке «Зарядье» закончат через два месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас решаем, что использовать для покрытия — плитку или специальный материал, похожий на корабельную доску. Мост называется парящим, потому что при длине почти 70 метров он практически не будет поддерживаться опорами», — отметил Марат Хуснуллин.

Опоры, которые установлены сейчас, временные, их уберут после установки металлоконструкций. Это будет лучшая смотровая площадка в Москве, с неё будет открываться вид и на Кремль, и на парк. Это очень сложное сооружение.
Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

По его словам, практически готов подземный паркинг на 430 мест. Сейчас идут пусконаладочные работы и монтаж инженерного оборудования. Кроме того, в конце марта — начале апреля в парке высадят порядка 500 деревьев и около семи тысяч кустарников и однолетних растений. За ними будут ухаживать специалисты, чтобы сохранить растения в условиях стройки.

«К концу 2017 года планируем закончить основные работы по внешнему контуру филармонии, чтобы зимой 2017/2018 года приступить к отделке самой филармонии и пусконаладочным работам», — отметил глава Стройкомплекса.

Также на сегодняшний день закуплено всё оборудование необходимое для пешеходных зон, общая площадь которых порядка 30 тысяч квадратных метров. Многие из них будут с подогревом, чтобы зимой на них не было скользко.
Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

На работах в парке «Зарядье» задействованы около двух тысяч человек. Дополнительно собираются ввести ночные смены и привлечь ещё около 500−600 человек.

Кроме того, весной подрядчики приступят к внешнему благоустройству, уже готовы соответствующие проекты. Планируется обновить набережную и соединить с парком близлежащие пешеходные маршруты.

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