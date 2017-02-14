Проект строительства дороги в обход Тулуна в Приангарье направят на экспертизу в феврале
Документация по планировке территории находится на рассмотрении Росавтодора.
Документация по планировке территории находится на рассмотрении Росавтодора.
Росавтодор разработал проектную документацию на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в обход Тулуна в Иркутской области. Документы по планировке территории находятся на рассмотрении в Федеральном дорожном агентстве. Проектную документацию планируют направить на экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в феврале. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Росавтодоре.
Также разработана проектная документация на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на участке обхода
«Документация по планировке территории утверждена Федеральным дорожным агентством и проходит государственную экологическую экспертизу. После получения положительного заключения проектная документация будет направлена на государственную экспертизу», — отметили в
После утверждения проекта будет рассматриваться вопрос о выделении финансирования и сроках строительства.