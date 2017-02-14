Волгоградцев просят помочь найти без вести пропавшего 53-летнего жителя Дагестана

Он родился 22 июля 1963 года. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Последний раз его видели 14 октября прошлого года около 20 часов. Он находился во дворе дома, расположенного по адресу: Махачкала, проспект И. Шамиля, д. 19.

Приметы разыскиваемого: на вид 50 лет, рост 176 см, среднего телосложения, короткие прямые черные волосы, худощавое лицо, карие глаза, нос средний, губы средние. В день исчезновения Магомедов был одет в спортивную черно-серую куртку, синие джинсы, черные туфли, черную футболку с коротким рукавом. При себе имел сотовые телефон «Samsung» и ключи от автомобиля.

Следователи СУ СКР по Республике Дагестан обращаются ко всем, кто располагает сведениями о разыскиваемом, с просьбой сообщить эту информацию в ближайшее отделение полиции или по телефону «02».