Волгоградцев просят помочь найти без вести пропавшего 53-летнего жителя Дагестана
Следователи Следственного управления по Республике Дагестан просят волгоградцев помочь найти пропавшего без вести Магомедова Магомеда Абдулаевича.
Следователи Следственного управления по Республике Дагестан просят волгоградцев помочь найти пропавшего без вести Магомедова Магомеда Абдулаевича.
Он родился 22 июля 1963 года. Об этом ВДТВ рассказали в
Последний раз его видели 14 октября прошлого года около 20 часов. Он находился во дворе дома, расположенного по адресу: Махачкала, проспект И. Шамиля, д. 19.
Приметы разыскиваемого: на вид 50 лет, рост 176 см, среднего телосложения, короткие прямые черные волосы, худощавое лицо, карие глаза, нос средний, губы средние. В день исчезновения Магомедов был одет в спортивную
Следователи СУ СКР по Республике Дагестан обращаются ко всем, кто располагает сведениями о разыскиваемом, с просьбой сообщить эту информацию в ближайшее отделение полиции или по телефону «02».