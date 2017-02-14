Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет совместной жизни
Фотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света.
Фотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света.
50 лет вместе
60-летний юбилей свадьбы
Пары, отметившие 70 лет супружеской жизни
И даже 80
Супругами — рекордсменами по количеству совместно прожитых лет до недавнего времени была индийская пара Карам и Картари Чанд, которые отметили 90-летие своих отношений.