ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов

Как сообщила сегодня, 14 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в границах Северобайкальского региона 22 лавиноопасных очага, которые входят в участки Дельбичинда — Дабан, Кунерма — Дельбичинда, Дабан — Гоуджекит и Ангаракан — Итыкит.

«Наиболее активное воздействие на снежные лавины, как правило, мы проводим во второй половине зимы, в феврале, в период сухих лавин и начала весны — март-апрель в период сырых лавин, — отмечает начальник противолавинной станции ВСЖД Андрей Гессен. — Обстановка в горах постоянно меняется и мы держим ситуацию под контролем. Как только появится угроза лавинной опасности, мы будем проводить обстрел очагов совместно со специалистами Росгидромета из стационарных артиллерийских орудий».