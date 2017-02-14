ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов

Как сообщила сегодня, 14 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в границах Северобайкальского региона 22 лавиноопасных очага, которые входят в участки Дельбичинда — Дабан, Кунерма — Дельбичинда, Дабан — Гоуджекит и Ангаракан — Итыкит.
«Наиболее активное воздействие на снежные лавины, как правило, мы проводим во второй половине зимы, в феврале, в период сухих лавин и начала весны —
На сегодняшний день глубина снежного покрова в горах колеблется в диапазоне от 70 до 170 см, что на 30% выше прошлогодних значений. Ведется постоянный мониторинг накопления снега. При разработке шурфов определяются