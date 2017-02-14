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15:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии превышение порога заболеваемости составляет 11,7%

В Башкирии превышение порога заболеваемости составляет 11,7%, сообщает Роспотребнадзор РБ.

Источник: Proufu.ru

В республике продолжает регистрироваться эпидемический уровень заболеваемости гриппа и ОРВИ. Пик подъема заболеваемости пройден в начале января, с 9 по 15 число. На предыдущей неделе заболеваемость не падала и не поднималась. Превышение эпидемических порогов заболеваемости составляет 11,7% и только у взрослых.

У больных выявляются вирусы H3N2 /Гонг Конг/ — 83% от числа положительных находок, а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы.

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