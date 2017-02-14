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15:50 (мск), источник: АиФ Крым

Четверть сточных вод Севастополя сливается в море без очистки

Около семи миллионов кубометров стоков были сброшены в море неочищенными.

Четверть стоков Севастополя не очищаются. В этом признался директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

«Госпредприятие “Водоканал” предоставило горожанам водоснабжение в объеме 28 млн кубометров, при этом произвело очистку только 21 млн кубометров стоков. Соответственно практически 7 млн кубометров, мы понимаем, что были сброшены неочищенными», — рассказал Чибисов.

Согласно мнению экспертов около 20 миллионов кубометров ежегодно сливаются в Чёрное море в прибрежной полосе (вблизи пляжей и рядом с местами отдыха) без предварительной очистки.

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