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15:37 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области запретят движение большегрузного транспорта

Временные меры по ограничению движение применяют, чтобы сберечь самарские дороги.

В Самарской области вводятся временные ограничения по движению большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба правительства СО. Это связано в необходимостью сберечь самарские дороги в неблагоприятный климатический период.

С 1 апреля по 30 апреля 2017 года для транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области;.

С 20 мая по 31 августа 2017 года для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.

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