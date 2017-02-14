Снег, метели и туман ожидаются в большинстве районов Дона
Снег, метели и туман ожидаются в большинстве районов Ростовской области, в том числе в донской столице, сообщает
Снег, метели и туман ожидаются в большинстве районов Ростовской области, в том числе в донской столице, сообщает
«Ухудшение видимости в осадках и явлениях 500−1000 м, временами до 200 м. Усиление
15 февраля в регионе прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами сохранится туман. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.
На дорогах возможны гололедица, снежные заносы и накаты.
Жителям Дона рекомендуется в непогоду держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, воздержаться от поездок на личном транспорте, быть осмотрительными при парковке машин.