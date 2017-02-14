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15:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Снег, метели и туман ожидаются в большинстве районов Дона

Снег, метели и туман ожидаются в большинстве районов Ростовской области, в том числе в донской столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«Ухудшение видимости в осадках и явлениях 500−1000 м, временами до 200 м. Усиление юго-западного ветра при порывах 15−20 м/с, в Приазовье до 24 м/с», — говорится в сообщении.

15 февраля в регионе прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами сохранится туман. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

На дорогах возможны гололедица, снежные заносы и накаты.

Жителям Дона рекомендуется в непогоду держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, воздержаться от поездок на личном транспорте, быть осмотрительными при парковке машин.

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