В Воронежском зоопарке выбрали самую красивую пару

Воронежцы посчитали, что тигры — самая красивая и гармоничная пара животных среди обитателей зверинца. Трёхлетний Цезарь, привезённый из Москвы, и краснодарская 8-летняя Шилка живут в соседних вольерах полгода.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что животные присматриваются друг к другу, принюхиваются и явно проявляют интерес. Но сводить их специалисты пока не спешат, так как на это нужно получить официально разрешение от куратора программы по сохранению и развитию амурских тигров.

В самом зоопарке надеются, что это событие состоится в 2018 году, когда Цезарь достигнет возраста созревания самца, и даже готовятся играть свадьбу животным.

Наталья Амелина, заведующая отделом крупных хищников и млекопитающих Воронежского зоопарка:

«Пока они проявляют друг к другу достаточно большой интерес, ведут себя как хорошие, добропорядочные соседи с лёгкой влюблённостью, с намёком на продолжение. Но тигры вообще очень индивидуальные, территориальные животные. Пока надеемся только на лучшее. Пока он ведёт себя как джентльмен, она как истинная леди».