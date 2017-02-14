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15:26 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежском зоопарке выбрали самую красивую пару

Шилка и Цезарь — лучшая пара Воронежского зоопарка по итогам народного голосования. Итоги подвели в День Святого Валентина.

Воронежцы посчитали, что тигры — самая красивая и гармоничная пара животных среди обитателей зверинца. Трёхлетний Цезарь, привезённый из Москвы, и краснодарская 8-летняя Шилка живут в соседних вольерах полгода.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что животные присматриваются друг к другу, принюхиваются и явно проявляют интерес. Но сводить их специалисты пока не спешат, так как на это нужно получить официально разрешение от куратора программы по сохранению и развитию амурских тигров.

В самом зоопарке надеются, что это событие состоится в 2018 году, когда Цезарь достигнет возраста созревания самца, и даже готовятся играть свадьбу животным.

Наталья Амелина, заведующая отделом крупных хищников и млекопитающих Воронежского зоопарка:

«Пока они проявляют друг к другу достаточно большой интерес, ведут себя как хорошие, добропорядочные соседи с лёгкой влюблённостью, с намёком на продолжение. Но тигры вообще очень индивидуальные, территориальные животные. Пока надеемся только на лучшее. Пока он ведёт себя как джентльмен, она как истинная леди».

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