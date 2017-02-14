В Самаре обсудили перспективы развития въездного туризма

«Условия, которые будут созданы, позволят туроператорам делать интересные программы, — говорит руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. — У нас уже сфомирован экскурсионный маршрут по центру города — это улицы Куйбышева, Фрунзе, Шостаковича. Они будут связывать фанзону и прогулочную зону, которая будет реконструирована и в этом году уже примет певрых туристов».

Кроме того, по словам Мальцева, в ближайшее время будут разработаны новые экскурсионные программы. «Национальный парк “Самарская Лука” — одно из наших конкурентных преимуществ на рынке туризма, — отметил он. — Это уникальная возможность привлекать миллионы туристов. За 2016 год порядка 250 тысяч человек посетили только официальные маршруты национального парка, и более 50 тысяч человек — Жигулевский заповедник. Плюс наша набережная, пляжи — все это позволяет сформировать небольшую курортную зону, которую после чемпионата можно продвигать с помощью событийных мероприятий и культурных программ».

Михаил Мальцев также отметил, что для Самары основная целевая аудитория — это близлежащие регионы Поволжья. «Одно из перспективных направлений — железнодорожное сообщение. Дневной экспресс успешно работает на направлении Самара — Пенза, открыты и активно развиваются направления Самара — Уфа, Самара — Саратов — это также удобная логистика, дешевые билеты от 650 рублей», — заметил Мальцев, добавив, что преимущество железнодорожных маршрутов в том, что их можно предлагать круглогодично, в отличие от речных круизов.

Михаил Мальцев, руководитель департамента туризма Самарской области:

— У нас в радиусе 500 км проживают 20 млн человек, даже одна поездка в год — это уже поток, который мы даже переварить не сможем при нынешней инфраструктуре. Поэтому мы ориентируемся, прежде всего, на наших ближайших соседей и пытаемся выстроить логистику.