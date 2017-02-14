Госавтоинспекция Нижнего Новгорода проведет прямую линию

Нижегородская Госавтоинспекция проведет прямую телефонную линию для автомобилистов, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. На вопросы горожан ответит полковник полиции Валерий Иванов. Звонки будут приниматься 21 февраля с 15.00 до 16.00 по телефону 268−74−84.

Руководитель ГИБДД Нижнего Новгорода расскажет об обеспечении безопасности дорожного движения в городе. Прямая линия будет работать в течение часа.