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15:54 (мск), источник: РИА Новости

Депардье отсудил у российской бизнесвумен полмиллиона рублей

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску французского актера Жерара Депардье решил взыскать с индивидуального предпринимателя Елены Лазаревой 591 тысячу рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Суд во вторник полностью удовлетворил исковые требования, обязав Лазареву выплатить истцу 500 тысяч рублей неосновательного обогащения и проценты на эту сумму.

Как пояснил в суде представитель истца, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы денежной суммы в размере 500 тысяч рублей, в поле «Назначение платежа» было указано «Займ»
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При этом никаких договоров с Лазаревой Депардье не заключал. На запрос информации и на последующую претензию ответчица не ответила, сообщил представитель истца.

Представитель Лазаревой, надлежащим образом извещенный о процессе, на заседание не пришел. По словам представителя Депардье, ответчица «на связь никаким образом не выходит». Он также уточнил, что «в долг доверитель денег не дает, профессионально этим не занимается». Суд перешел из предварительных слушаний в основные и огласил резолютивную часть решения.

Это первый удовлетворенный иск из трех поданных 13 декабря исков Депардье к Лазаревой. Ранее суд назначил на 27 февраля основные слушания по самому крупному из них — на сумму более 5 миллионов рублей.

Всего в трех исках французский актер потребовал от российской предпринимательницы более 7,2 миллиона рублей

Как ранее сообщали СМИ, аудит в период с 2013 по 2015 год выявил ряд неподтвержденных транзакций со счета Депардье за юридические услуги, якобы оказанные ему принадлежащим Лазаревой ООО «ГлавБухАудит». Депардье получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже актер, в настоящее время проживающий за пределами РФ, получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске.

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