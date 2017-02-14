Депардье отсудил у российской бизнесвумен полмиллиона рублей

Суд во вторник полностью удовлетворил исковые требования, обязав Лазареву выплатить истцу 500 тысяч рублей неосновательного обогащения и проценты на эту сумму.

Как пояснил в суде представитель истца, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы денежной суммы в размере 500 тысяч рублей, в поле «Назначение платежа» было указано «Займ»

Как пояснил в суде представитель истца, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы денежной суммы в размере 500 тысяч рублей, в поле «Назначение платежа» было указано «Займ»

При этом никаких договоров с Лазаревой Депардье не заключал. На запрос информации и на последующую претензию ответчица не ответила, сообщил представитель истца.

Представитель Лазаревой, надлежащим образом извещенный о процессе, на заседание не пришел. По словам представителя Депардье, ответчица «на связь никаким образом не выходит». Он также уточнил, что «в долг доверитель денег не дает, профессионально этим не занимается». Суд перешел из предварительных слушаний в основные и огласил резолютивную часть решения.

Это первый удовлетворенный иск из трех поданных 13 декабря исков Депардье к Лазаревой. Ранее суд назначил на 27 февраля основные слушания по самому крупному из них — на сумму более 5 миллионов рублей.