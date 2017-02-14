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15:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки нашли двойника дикой женщины-водителя

Очевидцы сообщили, что скандалистка, известная на весь город, получает разрешение на оружие.

Пермяки нашли двойника дикой женщины-водителя. Накануне соцсети взорвала новость о том, что известная своим буйным нравом дикая женщина-водитель Анна Ефимова получает разрешение на оружие. Фотографии девушки в очереди на медицинскую комиссию появились накануне. Как сообщал пользователь, именно Анну Ефимову он встретил в коридорах учреждения, позволяющего получить пистолеты и винтовки.

Пермяков появившаяся информация напугала, ведь все помнят, что девушка уже устраивала разборки на дорогах и применяла физическую силу к своим оппонентам.

«Теперь, от неё никто не спасётся», — писали горожане.

Однако позднее выяснилось, что пермяки обознались. Девушка, очень похожая на известную пермячку, сама сообщила пользователям, что на снимке запечатлена она.

Напомним, в декабре Анну Ефимову приговорили к трем месяцам в колонии-поселении.

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