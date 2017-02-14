Пермяки нашли двойника дикой женщины-водителя
Очевидцы сообщили, что скандалистка, известная на весь город, получает разрешение на оружие.
Очевидцы сообщили, что скандалистка, известная на весь город, получает разрешение на оружие.
Пермяки нашли двойника дикой
Пермяков появившаяся информация напугала, ведь все помнят, что девушка уже устраивала разборки на дорогах и применяла физическую силу к своим оппонентам.
«Теперь, от неё никто не спасётся», — писали горожане.
Однако позднее выяснилось, что пермяки обознались. Девушка, очень похожая на известную пермячку, сама сообщила пользователям, что на снимке запечатлена она.
Напомним, в декабре Анну Ефимову приговорили к трем месяцам в