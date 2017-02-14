Пермяки нашли двойника дикой женщины-водителя. Накануне соцсети взорвала новость о том, что известная своим буйным нравом дикая женщина-водитель Анна Ефимова получает разрешение на оружие. Фотографии девушки в очереди на медицинскую комиссию появились накануне. Как сообщал пользователь, именно Анну Ефимову он встретил в коридорах учреждения, позволяющего получить пистолеты и винтовки.

Пермяков появившаяся информация напугала, ведь все помнят, что девушка уже устраивала разборки на дорогах и применяла физическую силу к своим оппонентам.

«Теперь, от неё никто не спасётся», — писали горожане.