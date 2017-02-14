По делу Любочки и Степаныча требуют уже 23 тысячи рублей вместо 3 млн

14 февраля в арбитражном суде состоялось очередное заседание по иску предпринимателя к издательству «Омский ракурс» из-за использования в фотоальбоме о городе образов известных скульптур «Степан» и «Люба». Изначально Рудаков оценил ущерб в 7,8 млн рублей, затем снизил до 3 млн, а теперь — всего до 23 тысяч, пишут «Коммерческие вести».

Тем не менее каждая сторона продолжает настаивать на своем. Кроме того, напомним, с ответным иском к скульпторам выступила мэрия, считая, что Норышев и Вахитов незаконно продали права, принадлежащие муниципалитету как заказчику работ, постороннему лицу.