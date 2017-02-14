По делу Любочки и Степаныча требуют уже 23 тысячи рублей вместо 3 млн
Бизнесмен Роман Рудаков, выкупивший исключительные права у авторов скульптур Сергея Норышева и Игоря Вахитова, в очередной раз снизил сумму требований.
Бизнесмен Роман Рудаков, выкупивший исключительные права у авторов скульптур Сергея Норышева и Игоря Вахитова, в очередной раз снизил сумму требований.
14 февраля в арбитражном суде состоялось очередное заседание по иску предпринимателя к издательству «Омский ракурс»
Тем не менее каждая сторона продолжает настаивать на своем. Кроме того, напомним, с ответным иском к скульпторам выступила мэрия, считая, что Норышев и Вахитов незаконно продали права, принадлежащие муниципалитету как заказчику работ, постороннему лицу.
Сегодня же взял слово Норышев. Он не отрицал, что идея установки сантехника принадлежала