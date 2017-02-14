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15:44 (мск), источник: Om1.ru

По делу Любочки и Степаныча требуют уже 23 тысячи рублей вместо 3 млн

Бизнесмен Роман Рудаков, выкупивший исключительные права у авторов скульптур Сергея Норышева и Игоря Вахитова, в очередной раз снизил сумму требований.

Источник: Om1.ru

14 февраля в арбитражном суде состоялось очередное заседание по иску предпринимателя к издательству «Омский ракурс» из-за использования в фотоальбоме о городе образов известных скульптур «Степан» и «Люба». Изначально Рудаков оценил ущерб в 7,8 млн рублей, затем снизил до 3 млн, а теперь — всего до 23 тысяч, пишут «Коммерческие вести».

Тем не менее каждая сторона продолжает настаивать на своем. Кроме того, напомним, с ответным иском к скульпторам выступила мэрия, считая, что Норышев и Вахитов незаконно продали права, принадлежащие муниципалитету как заказчику работ, постороннему лицу.

Сегодня же взял слово Норышев. Он не отрицал, что идея установки сантехника принадлежала экс-мэру Валерию Рощупкину, но он никак не похож на Чумила из Братиславы, который, как продолжает издание, установлен в память о военных временах, когда мирные жители прятались в городских коммуникациях. А Степаныч, наоборот, улыбчив и не олицетворяет тяготы войны. Автор уверен, что именно после омского сантехника подобные скульптуры стали появляться и в других городах.

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