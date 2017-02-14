Больше трети «омываек», продаваемых в Самарской области, оказалось ядовитыми

Специалисты говорят, что в современных жидкостях используется изопропиловый спирт, который по запаху напоминает ацетон, а вот в дешевых «омывайках» применяют метиловый спирт, по запаху напоминающий этиловый. Он хорошо чистит стекла, однако, опасен для организма. При отравлении наблюдаются головокружение, боли в области сердца, печени.

Роспотребнадзор рекомендует покупать стеклоочищающую жидкость только в установленных местах для торговли, а также обращать внимание на этикетку — там должен быть указан адрес производителя, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.