Более 10 см составляла высота снежного покрова на улицах Нижнего Новгорода 14 февраля. Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в ликвидации последствий снегопада были задействованы свыше 270 единиц техники и около 500 дорожных рабочих.

Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин пояснил, что работа ведется в сложных условиях: песко-соляную смесь засыпает снегом, и для обеспечения возможности проезда по дорогам приходится неоднократно пускать автопоезда. По всем центральным магистралям, мостам, эстакадам и подъемам комбинированные дорожные машины прошли уже несколько раз.

По мнению Андрея Жижина, пробки возникают в основном из-за мелких аварий. «Например, на Московском шоссе ДТП закрывает одну полосу движения, поток уходит в оставшуюся полосу, возникает пробка, и в этой пробке, в том числе, стоит и наша снегоуборочная техника. Сейчас всем участникам дорожного движения нужно обязательно выбирать скоростной режим, быть вежливыми и корректными на дороге», — отметил Андрей Жижин.

Как сообщили в горадминистрации, работа по ликвидации последствий метели продолжится до конца сегодняшнего дня. Около 19:00 (вечерний час пик) дорожная техника уйдет на короткий пересменок и заправку, после чего снова выйдет на расчистку дорог. Ночью также будет проходить вывоз снега.

Прогноз синоптиков неблагоприятный: сегодня, в ночь на среду, и в течение завтрашнего дня в Нижнем Новгороде ожидаются погодные условия, характерные для февраля — мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с, ухудшение видимости до 500 м и менее. В связи с этим специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, соблюдать дистанцию и выбирать подходящий к погодным условиям скоростной режим.