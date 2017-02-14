Фотограф превратил фермерские поля в Австралии в объекты искусства

Смит садится в небольшой легкомоторный самолет, который пилотирует его приятель (тоже Смит, но не родственник), они поднимаются в небо и берут курс к сельскохозяйственным посадкам.
Его фотографии представляют из себя масштабные абстракции, где узоры, производимые агропромышленной техникой, складываются в сложную обширную структуру. В разговоре с BBC Смит признался, что идея пришла к нему в голову, когда он сидел в одной из сиднейских пекарен.
Он смотрел по сторонам и размышлял, есть ли рядом люди, которые могут не знать, откуда берется их хлеб? «Меня вдруг осенило, что, вероятно, не все отдают себе отчет о полноценном механизме производства хлеба и других продуктов», — заметил Смит.
Поэтому он поднялся в небо, чтобы обратить внимание людей на то, как производятся продукты питания и одежда. Съемка с воздуха была для него лишь увлечением, пока полученные Смитом кадры наводнений в Квинсленде и новом Южном Уэльсе не были опубликованы в крупной газете.
С тех пор Смит превратил хобби в дело всей жизни и даже организовал выставку своих работ.
«Здесь, в Австралии, у нас есть фермеры, производящие высококачественную продукцию для поставки в любую точку мира», — говорит Смит. Когда он показывает свои снимки владельцам сельскохозяйственных угодий, встречает «хорошую реакцию».
«Я пытаюсь создать абстрактное видение рутинного процесса сельхозработ. Итогом для меня является превращение производственного цикла в искусство», — заключает автор.