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16:34 (мск), источник: Моя Планета

Фотограф превратил фермерские поля в Австралии в объекты искусства

Нам известно множество «сторон» Австралии: кенгуру, верблюды, пустыня, квокки, ужасные насекомые, морские обитатели и, пожалуй, Сидней. Фотограф Джош Смит показал еще одну, сельскохозяйственную сторону отдаленного континента, пролетев высоко над полями.

Смит садится в небольшой легкомоторный самолет, который пилотирует его приятель (тоже Смит, но не родственник), они поднимаются в небо и берут курс к сельскохозяйственным посадкам.

Его фотографии представляют из себя масштабные абстракции, где узоры, производимые агропромышленной техникой, складываются в сложную обширную структуру. В разговоре с BBC Смит признался, что идея пришла к нему в голову, когда он сидел в одной из сиднейских пекарен.

Он смотрел по сторонам и размышлял, есть ли рядом люди, которые могут не знать, откуда берется их хлеб? «Меня вдруг осенило, что, вероятно, не все отдают себе отчет о полноценном механизме производства хлеба и других продуктов», — заметил Смит.

Поэтому он поднялся в небо, чтобы обратить внимание людей на то, как производятся продукты питания и одежда. Съемка с воздуха была для него лишь увлечением, пока полученные Смитом кадры наводнений в Квинсленде и новом Южном Уэльсе не были опубликованы в крупной газете.

С тех пор Смит превратил хобби в дело всей жизни и даже организовал выставку своих работ.

«Здесь, в Австралии, у нас есть фермеры, производящие высококачественную продукцию для поставки в любую точку мира», — говорит Смит. Когда он показывает свои снимки владельцам сельскохозяйственных угодий, встречает «хорошую реакцию».

«Я пытаюсь создать абстрактное видение рутинного процесса сельхозработ. Итогом для меня является превращение производственного цикла в искусство», — заключает автор.

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