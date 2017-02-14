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15:53 (мск), источник: Om1.ru

В 2017 году ОмГТУ будет выпускать медицинские импланты из титана

Вскоре производство будет поставлено на поток.

Технический университет готовится выпускать медицинские импланты собственной разработки для травматологии и ортопедии, сообщили в пресс-службе правительства Омской области. Они будут выполняться из сплава титана, обеспечивая прочность и безопасность. Инвестиции в проект со стороны вуза составили около 6 млн рублей.

Пресс-служба правительства Омской области:

 — Уже в 2017 году выпуск медицинских изделий на базе кафедры металлорежущих станков и инструментов будет поставлен на поток. Планируется выдавать 10−15 тысяч имплантов ежегодно для Омской области и близлежащих регионов Сибири.

Как рассказал доцент кафедры Евгений Васильев, с предложением по разработке и выпуску имплантов в вуз обратились врачи омского Клинического медико-хирургического центра. Медучреждения смогут воспользоваться оборудованием, которое считается дешевле зарубежных аналогов, в рамках программы импортозамещения.

Евгений Васильев, доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов:

 — Сейчас в травматологии и ортопедии используются импортные импланты — американские и китайские, первые стоят порядка 70 тысяч рублей, вторые — 40 тысяч. Мы подумали и решили попробовать. Взяли за аналог импортные импланты, создали модель и разработали свою технологию — листовую штамповку. Они получились прочнее и по себестоимости дешевле. Наши импланты, которые по качеству ничем не уступают зарубежным, стоят порядка 20 тысяч рублей.

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