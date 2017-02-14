В 2017 году ОмГТУ будет выпускать медицинские импланты из титана
Вскоре производство будет поставлено на поток.
Вскоре производство будет поставлено на поток.
Технический университет готовится выпускать медицинские импланты собственной разработки для травматологии и ортопедии, сообщили в
— Уже в 2017 году выпуск медицинских изделий на базе кафедры металлорежущих станков и инструментов будет поставлен на поток. Планируется выдавать 10−15 тысяч имплантов ежегодно для Омской области и близлежащих регионов Сибири.
Как рассказал доцент кафедры Евгений Васильев, с предложением по разработке и выпуску имплантов в вуз обратились врачи омского Клинического
Евгений Васильев, доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов:
— Сейчас в травматологии и ортопедии используются импортные импланты — американские и китайские, первые стоят порядка 70 тысяч рублей, вторые — 40 тысяч. Мы подумали и решили попробовать. Взяли за аналог импортные импланты, создали модель и разработали свою технологию — листовую штамповку. Они получились прочнее и по себестоимости дешевле. Наши импланты, которые по качеству ничем не уступают зарубежным, стоят порядка 20 тысяч рублей.