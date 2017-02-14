Нижегородская администрация рассчитывает начать строительство школ в «Ойкумене» и «Цветах» до 2018 года

Щеголев напомнил, что в областном центре к 2020 году планируется построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне «Юг» на одну тысячу мест, в границах ул. Машинная и Победная — на 900 мест, в микрорайоне «Ойкумена» в Приокском районе — на 675 мест, в микрорайон «Цветы» — на 1,5 тысячи мест, в микрорайоне «Бурнаковский» в Московском районе — на одну тысячу мест.

«Сейчас сформирован земельный участок для школы в микрорайоне “Юг”. По будущим школам на пр. Гагарина и в “Цветах” документация сейчас находится на экспертизе, заключения ждем в феврале и марте соответственно. Пока не решен вопрос по участку для школы на “Бурнаковке” из-за санитарно-защитной зоны Сормовской ТЭЦ», — сообщил Юрий Щеголев.

Чиновник также отметил, что по школам на пр. Гагарина и в микрорайоне «Цветы» проектно-сметную документацию планируется сформировать в I полугодии 2017 года и до конца текущего года — начать строительство. «В 2018 году ожидаем начала строительства образовательных учреждений в микрорайоне “Юг” и в границах ул. Машинной и Победной», — рассказал Щеголев.

Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у директора строительного департамента, по какому принципу определяются участки, на которых будет вестись строительство школ по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 — 2025 годы». «Есть мнение, что такие решения принимается в интересах определенных застройщиков, в частности — по школе в «Цветах», — отметил Лазарев.

Юрий Щеголев подчеркнул, что решения принимаются исходя из необходимости ухода от второй смены в школах в том или ином районе города.

Напомним, правительство Нижегородской области планирует построить 77 новых школ и 24 пристроя к школам на территории региона к 2025 году. В федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях примут участие 37 районов и городских округов области.