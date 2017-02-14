В Нижегородской области штраф за безбилетный проезд могут повысить в 10 раз

В Нижегородской области штраф за безбилетный проезд может вырасти в 10 раз. 14 февраля данный вопрос поднимался на заседании комитета по вопросам государственной власти области и местного самоуправления законодательного собрания Нижегородской области.

Законопроект предусматривает повышение штрафа за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по регулярным муниципальным и межмуниципальным маршрутам со 100 руб. до 1000 руб.

Вместо кондукторов на рейсы буду выходить контролеры. Они будут проверять билеты у пассажиров и в случае неоплаченного проезда составлять протокол об административном правонарушении.