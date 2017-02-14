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17:58 (мск), источник: Новая Кубань

Первышов помог краснодарцам в решении личных вопросов

Краснодар. 14 фев. — Новая Кубань. Семеро краснодарцев обратились к градоначальнику за помощью в решении проблем, связанных со строительством инженерных коммуникаций и благоустройством территорий.

По просьбе жителей Первышов отправится в ст. Старокорсунскую. Там в частном квартале на ул. Шевченко планируют построить многоэтажный жилой комплекс. Граждане обеспокоены тем, что и без того изношенные коммунальные системы не справятся с обслуживанием дополнительных объектов. Кроме того, высотный комплекс будут мешать обзору из частных домов.

Евгений Первышов пообещал проверить разрешительные документы на соответствие Генплану и других градостроительным нормативным актам.

Этот вопрос является наболевшим для жителей Старокорсунской. Планы по возведению многоэтажных объектов недавно обсуждали в Думе:

 — Разделяю вашу озабоченность, этот вопрос уже поднимался на последнем заседании городской Думы, тогда мы отклонили проект изменений в Генеральный план, связанный с изменением назначения земельного участка и планируемым многоэтажном строительстве в станице Старокорсунской.

Жители Прикубанского округа г. Краснодара пожаловались мэру, что на Интернациональном Бульвар до сих пор не построена фекальная канализация. Краснодарцы уже потратили собственные деньги для того, чтобы разработать проект и пройти госэкспертизу. Однако власти на протяжении нескольких лет забывают заложить в бюджет средства для её оснащения.

Новый градоначальник заверил, что в этом году смета внесена в статьи городских расходов. По данным пресс-службы мэрии, часть денег для устройства канализации готовы выделить из казны. Однако этих средств не достаточно, поэтому чиновники отправят заявку на софинансирование в администрацию края.

Мэрия Краснодара напоминает, что градоначальник ежемесячно готов помогать жителям в решении их личных вопросов. Для этого необходимо записаться к нему на прием. Так же в мэрии работает «горячая линия» приемной по обращениям граждан: 251−05−24.

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