В Новокуйбышевске перекроют движение на ул. Горького до 20 февраля
Администрация Новокуйбышевска информирует граждан о проведении ремонтных работ теплосети по ул. Горького.
Администрация Новокуйбышевска информирует граждан о проведении ремонтных работ теплосети по ул. Горького.
В связи с этим с 10 по 20 февраля по четной стороне ул. Горького (от Коммунистической до ул. Бочарикова будет перекрыто движение для любого вида транспорта.
Компании, производящей ремонт теплосети (ТУТС в Новокуйбышевске — филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»), рекомендовано установить участке улицы информационные знаки.