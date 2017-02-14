Президентом фонда Доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова

Во вторник состоялось заседание членов общего собрания фонда «Справедливая помощь», на котором были избраны новый президент организации и члены правления.
На этом заседании Соколова, которая является попечителем фонда, единогласно была выбрана президентом организации. Сотрудница фонда Наталья Авилова стала новым членом правления, ее назначили руководителем проектов по оказанию помощи детям Донбасса и детям Сирии.
Я глубоко тронута тем, что коллеги и соратники Елизаветы Петровны оказали мне доверие и предложили принять непосредственное участие в работе организации, став президентом “Справедливой помощи”. Это большая честь и огромная ответственность
Она подчеркнула, что Доктора Лизу невозможно заменить, но лучшей памятью о ней будет сохранение и продолжение ее дела.
«Первоочередная задача для меня, сотрудников и для всех, кто хочет помочь в продолжении дела Доктора Лизы, это сохранение всех текущих проектов, оказание помощи подопечным организации в полном объеме, поиск необходимых для этого ресурсов и спонсорской помощи. В перспективе мы планируем существенно расширить сферы нашей деятельности», — сообщила президент фонда, напомнив, что «Справедливая помощь» ранее уже приняла решение оказывать помощь детям Сирии на регулярной основе.
Соколова отметила, что в конце февраля пройдет день открытых дверей, на который будут приглашены те, кто хочет непосредственно познакомиться с деятельностью «Справедливой помощи». Президент фонда также заверила, что «все, кто хочет принять участие в работе организации, получат такую возможность в той или иной форме».
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря 2016 года. По данным ведомства, на борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они погибли.