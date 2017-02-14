Исполком Казани назвал места празднования Масленицы-2017
Народные гуляния состоятся 25 и 26 февраля на дюжине городских площадок.
Народные гуляния состоятся 25 и 26 февраля на дюжине городских площадок.
(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Казани опубликовал информацию о местах и времени празднования Масленицы. Общегородские гуляния состоятся 25 февраля на площади перед театром кукол «Экият».
В 11 часов здесь начнется ставший уже традиционным праздник славянской культуры «Широкая Масленица» с театрализованным представлением и обрядовым сжиганием чучела Масленицы, концертом и
Участниками мероприятия станут фолкколлективы различных жанров, в том числе театр «Петрушки», будут работать детская, игровая и танцевальная площадки. Отметят Масленицу и еще на 11 площадках районов Казани.
Для жителей Авиастроительного и
В Вахитовском и Приволжском районах зиму проводят 25 февраля в 13.00 у ДК «Мирный», а также и на следующий день, 26 февраля, в 11.00 в парке Сыртлановой и в 12.00 в Казанском зооботсаду.
В Московском районе праздник отметят у ДК «Юность» 25 февраля в 15.00, в Кировском районе 26 февраля — у Лебяжьего озера с 10.00 и у ДК Железнодорожников в Юдино — с 11.00.
В Советском районе посвященные Масленице мероприятия пройдут 25 февраля с 12 часов в жилых массивах Вознесенское и Нагорный.
В организации праздника примут участие как мэрия Казани, так и Русское