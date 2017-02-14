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17:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Исполком Казани назвал места празднования Масленицы-2017

Народные гуляния состоятся 25 и 26 февраля на дюжине городских площадок.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Казани опубликовал информацию о местах и времени празднования Масленицы. Общегородские гуляния состоятся 25 февраля на площади перед театром кукол «Экият».

В 11 часов здесь начнется ставший уже традиционным праздник славянской культуры «Широкая Масленица» с театрализованным представлением и обрядовым сжиганием чучела Масленицы, концертом и развлекательно-игровой программой для детей и взрослых, зимними забавами, розыгрышем призов, конкурсом частушечников, ярмаркой изделий народных промыслов и дегустацией блинов, испеченных по старинным русским рецептам. Кроме того, после официального торжественного открытия в 12 часов будут даны мастер-классы по изготовлению обереговых кукол.

Участниками мероприятия станут фолкколлективы различных жанров, в том числе театр «Петрушки», будут работать детская, игровая и танцевальная площадки. Отметят Масленицу и еще на 11 площадках районов Казани.

Для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов в парке «Крылья Советов» гуляния начнутся в 12.00 также 25 февраля; в поселке Кадышево — в 11.00, а в поселке Борисоглебское в 14.30 уже 26 февраля.

В Вахитовском и Приволжском районах зиму проводят 25 февраля в 13.00 у ДК «Мирный», а также и на следующий день, 26 февраля, в 11.00 в парке Сыртлановой и в 12.00 в Казанском зооботсаду.

В Московском районе праздник отметят у ДК «Юность» 25 февраля в 15.00, в Кировском районе 26 февраля — у Лебяжьего озера с 10.00 и у ДК Железнодорожников в Юдино — с 11.00.

В Советском районе посвященные Масленице мероприятия пройдут 25 февраля с 12 часов в жилых массивах Вознесенское и Нагорный.

В организации праздника примут участие как мэрия Казани, так и Русское национально-культурное объединение РТ, Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана.

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