Британские ученые: после 80 сексуальная жизнь улучшается

Исследователи опросили около семи тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет и старше, в основном женатые пары. Выяснилось, что несмотря на то, что 80-ти и 90-летние занимаются сексом реже, они более удовлетворены своей интимной жизнью.

Как следует из доклада, среди 80-летних и старше гораздо меньше людей, которые жалуются на то, что на них давит «обязанность заниматься сексом» — таких людей почти в пять раз меньше, чем среди 50-летних.

Среди 80-летних пар очень немногие жалуются на то, что не испытывают сексуального притяжения к партнеру. Интересно, что на это много жалуются люди в возрасте от 70 до 79 лет, а в 80, как следует из доклада, число недовольных сексапильностью партнера женщин и мужчин резко падает.

Третья категория, в которой 80-летние опередили младших — это эмоциональная близость к партнеру. Как отмечают исследователи, к преклонному возрасту люди лучше узнают друг друга, что способствует установлению близкой связи между ними и отражается на сексуальной жизни.

Также эксперты выяснили, что женщины старше 80 легче и быстрее возбуждаются, чем 60-ти и 70-летние.

Между тем, отмечают авторы доклада, сексуальное здоровье важно для всех возрастов. В докладе отражена явная корреляция между удовлетворением жизнью и удовлетворением сексом — для возрастной категории 50−90 она тоже действует.

Мифы и предрассудки

«К сожалению, в 2017 году по-прежнему нужно развеивать мифы, связанные с отношениями на поздних стадиях жизни», — говорит глава аналитического центра, баронесса Салли Грингросс.

«Мы знаем, что многие женщины и мужчины остаются сексуально активными на протяжении всей жизни и что интимные отношения на поздних этапах жизни отражаются на общем уровне здоровья и благополучия», — говорит она.