К 2035 году население Петербурга увеличится до 6,6 млн человек

Об этом на заседании городского правительства заявили ведущие специалисты комитета экономической и социальной политики.

Как сообщила специалист городского комитета экономической политики Елена Ульянова, население Петербурга заметно увеличится за ближайшие 18 лет. К 2035 году население Петербурга достигнет 6 млн. 600 тысяч человек при условии, что общая положительная динамика рождаемости сохранится на сегодняшнем уровне. Однако увеличение численности населения будет обеспечено естественным путем лишь на 30%. Продолжительность жизни увеличится и это повысит нагрузку на трудоспособных жителей города.

Сейчас, по данным Петростата, на 1 декабря 2016 года в Петербурге постоянно проживало 5 млн. 273 тысячи человек. За прошлый год число жителей города возросло более чем на 47 тысяч человек.