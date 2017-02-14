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19:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

К 2035 году население Петербурга увеличится до 6,6 млн человек

Темпы роста ВРП составят ежегодно 3%, инвестиции возрастут до 20%

Источник: РИА "Новости"

На заседании городского правительства рассмотрен вопрос «О прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года», сообщает АН «Оперативное прикрытие».

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Об этом на заседании городского правительства заявили ведущие специалисты комитета экономической и социальной политики.

Как сообщила специалист городского комитета экономической политики Елена Ульянова, население Петербурга заметно увеличится за ближайшие 18 лет. К 2035 году население Петербурга достигнет 6 млн. 600 тысяч человек при условии, что общая положительная динамика рождаемости сохранится на сегодняшнем уровне. Однако увеличение численности населения будет обеспечено естественным путем лишь на 30%. Продолжительность жизни увеличится и это повысит нагрузку на трудоспособных жителей города.

Сейчас, по данным Петростата, на 1 декабря 2016 года в Петербурге постоянно проживало 5 млн. 273 тысячи человек. За прошлый год число жителей города возросло более чем на 47 тысяч человек.

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