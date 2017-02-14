Жителей Сочи предупредили о надвигающемся шторме

«В период с 18:00 14 февраля до 18:00 15 февраля на курорте прогнозируется усиление ветра. Местами порывы достигнут 18 м/с, в высокогорье — 22 м/с. Временами снег, местами сильный, возможно его налипание на проводах и деревьях», — отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

На дорогах местами гололедица. Аварийные бригады во всех районах курорта переведены в режим первой готовности.

«Сочинцам рекомендовано предпочесть общественный транспорт и не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций», — заключили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 31 января основной удар снежной стихии пришелся на Центральный, Хостинский и частично на Лазаревский районы Сочи.

Высота снежного покрова в центре курорта достигла 28 см. По данным многолетних метеорологических наблюдений, обычно снежный покров за день в прибрежной части города не превышает 1,5−2 см.