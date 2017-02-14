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17:33 (мск), источник: Volga News

Опера и «Грань» выступят на вокзале и в книжном магазине Москвы

Самарские театры в этом году вновь принимают участие в программе «Золотая Маска в городе». Опера выступит на Ленинградском вокзале, а «Грань» покажет отрывок из спектакля «Корабль дураков» в магазине «Библио Глобус».

Программе «Золотая Маска в городе» четвертый год. В этом проекте в театральную площадку может превратиться улица, парк, вокзал, музей, магазин или любой офисный центр Москвы. На фестивале-2017 к проекту присоединится творческая компания «Яркие люди», которая готовит авторские уличные перформансы. А участники конкурса покажут отрывки из спектаклей.

От Самарской области «в город» выйдут сразу два театра. 23 февраля в 15.00 на Ленинградском вокзале выступит хор Театра оперы и балета. Самарцы исполнят финал первого акта из оперы Россини «Севильский цирюльник», a capella хор «О Москве» из оперетты Шостаковича «Москва-Черемушки» и песню Исаака Дунаевского «Весна идет» из кинофильма «Весна».

15 марта фрагмент спектакля «Корабль дураков» в книжном магазине «Библио Глобус» покажет театр-студия «Грань». В проекте «Золотая Маска в городе» участвуют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Вологды и Уфы.

Напомним, в этом году три спектакля из Самарской области номинированы на «Золотую Маску» в основном конкурсе: «Корабль дураков» Новокуйбышевского театра-студии «Грань», «Леди Макбет Мценского уезда» Театра оперы и балета и «История лошади» Театра драмы. Кроме того, «Побег из Шоушенка» Самарской драмы участвует в программе «Маска Плюс».

Первым из самарских театров 22 февраля на «Золотой Маске» выступит Оперный, конкурсный показ пройдет на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» претендует на премию в пяти номинациях.

«В театре каждый спектакль — как в первый раз, и в этом его прелесть и очарование, — говорит режиссер спектакля, худрук Московского детского музыкального театра им. Сац Георгий Исаакян. — Два десятилетия я руководил оперным театром в российской провинции — в Перми, и прекрасно понимаю, каким стрессом для провинциального коллектива являются гастроли в Москве. По правде говоря, мы немного преувеличиваем искушенность тех, кто приходит в зрительный зал в столице. На самом деле это такие же российские люди, как и в провинции, например, в Самаре или Перми, где есть достаточно подлинных знатоков и ценителей искусства. И все же приезд в Москву — это стресс, так как Москва во многом определяет популярность, успех коллектива. Что-то подсказывает мне, что самарский театр к такому испытанию готов. Конечно, хочется, чтобы “Леди Макбет…” произвела на москвичей такое же сильное впечатление, какое она производит на самарских зрителей при исполнении на родной сцене».

Напомним, на этой неделе стартует еще одна программа национального театрального фестиваля — «Золотая Маска в кино». 17 февраля в «КиноВертикали» можно посмотреть екатеринбургский балет «Ромео и Джульетта» в прямой трансляции из Москвы.

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