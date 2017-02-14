Массовые субботники пройдут в Москве 8 и 22 апреля

Собеседник агентства уточнил, что традиционные массовые общегородские субботники в 2017 году состоятся 8 и 22 апреля.

«Участники субботников будут обеспечены необходимым инвентарем, инструментами, оборудованием и посадочным материалом», — уточнили в пресс-службе.

По прогнозам властей, в субботниках примут участие несколько миллионов москвичей.

В список работ по уборке и благоустройству Москвы, которые пройдут весной, включены: промывка фасадов зданий, витрин предприятий торговли и услуг, остановочных павильонов, опор освещения, дорожных знаков и указателей; ремонт детских и спортивных площадок, подъездов, входных дверей, крылец жилых домов; уборка газонов, устройство цветников, высадка деревьев и кустарников; текущий ремонт дорог и разметка дорожного полотна.