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19:11 (мск), источник: Интерфакс

Массовые субботники пройдут в Москве 8 и 22 апреля

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Месячник по уборке и благоустройству территории столицы пройдет с 25 марта по 25 апреля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства уточнил, что традиционные массовые общегородские субботники в 2017 году состоятся 8 и 22 апреля.

«Участники субботников будут обеспечены необходимым инвентарем, инструментами, оборудованием и посадочным материалом», — уточнили в пресс-службе.

По прогнозам властей, в субботниках примут участие несколько миллионов москвичей.

В список работ по уборке и благоустройству Москвы, которые пройдут весной, включены: промывка фасадов зданий, витрин предприятий торговли и услуг, остановочных павильонов, опор освещения, дорожных знаков и указателей; ремонт детских и спортивных площадок, подъездов, входных дверей, крылец жилых домов; уборка газонов, устройство цветников, высадка деревьев и кустарников; текущий ремонт дорог и разметка дорожного полотна.

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