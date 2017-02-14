За неделю гриппом и ОРВИ заболели больше 15 тысяч воронежцев

В Воронежской области за неделю с 6 по 12 февраля гриппом и ОРВИ заболели 15261 человек. Из них 9842 — дети до 14 лет.

«При этом 69,5% всех случаев по области зарегистрировали среди жителей Воронежа», — рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Медики считают, что показатели заболеваемости сохраняются на уровне, характерном для данного периода года и соответствуют эпидемическому подъему.

У части людей взяли анализы. Среди них в лаборатории определили вирусы гриппа А (H3N2) (так называемый «гонконгский»), 1 вирус гриппа А (H1N1)09 («свиной грипп»). Также выделили вирусы парагриппа, 8 аденовирусов, 7 РС вирусов.

Напомним, что с начала этой недели в Воронеже на 10 дней закрыли на карантин все школы. Также отменили занятия во всех учреждениях дополнительного образования.