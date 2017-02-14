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17:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже разработают концепцию благоустройства общественных пространств

Итогом первого этапа работы станет реконструкция Советской площади.

Архитектор Роман Пупавцев и сотрудники «Нормативно-проектного центра» (НПЦ) разработают концепцию благоустройства общественных пространств Воронежа. Результатом первого этапа работы станет проект реконструкции Советской площади, затем — проекты набережных и центральных улиц Воронежа. Концепцию развития общественных пространств воронежские архитекторы представят уже весной 2017 года, сообщили РИА «Воронеж» в консалтинговом бюро (КБ) «Стрелка» во вторник, 14 февраля.

Архитекторов, которые займутся разработкой стандартов благоустройства Воронежа, определил экспертный совет по итогам переговоров 10 февраля. В переговорах приняли участие 11 воронежских архитекторов и архитектурных бюро, но только шесть из них представили варианты концепции благоустройства общественных пространств города, рассказали в «Стрелке».

Концепция предполагает варианты дополнительного озеленения территорий, размещения вывесок и рекламы, установку уличной мебели, замену опор освещения.

— На данном этапе не идет речь о конкретных проектах: Роман Пупавцев и НПЦ победили как носители идей, архитекторы, понимающие проблемы города и конкретных территорий, — пояснил сотрудник пресс-службы КБ «Стрелка» Константин Лавров.

Итогом первого этапа работы станет проект реконструкции Советской площади на основе проектов архитекторов НПЦ. План реконструкции разработают при участии экспертов «Стрелки». Благоустройство площади должны завершить к концу 2017 года.

На втором этапе архитекторы разработают концепцию развития еще Адмиралтейской и Петровской набережных, улиц Карла Маркса, Авиационная, Орджоникидзе, Короленко и Кардашова.

Итогом станет соединения благоустроенного центра Воронежа с Адмиралтейской набережной, которая должна стать центром притяжения, отметили в КБ «Стрелка».

Руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова позитивно оценила конкурентные переговоры с воронежскими архитекторами.

— Во-первых, подобный подход позволяет повысить внимание и качество проработки столь значимой для областного центра территории — ведь речь идет о площади в самом центре исторической части Воронежа. Во-вторых, выполнение любого архитектурного задания, в котором есть соревновательный момент — это условие развития представителей нашего архитектурного сообщества. В третьих, непосредственно для нашего управления архитектуры и градостроительства очень важно, что в этой работе принимает участие подведомственное учреждение — «Нормативно-проектный центр», и получение опыта от «Стрелки», налаживание профессиональных связей будет весьма полезным для наших молодых специалистов. Все это дает возможность с оптимизмом смотреть на предстоящую работу, — подчеркнула Марина Ракова.

У Воронежа уже есть опыт работы со «Стрелкой». В городе действует дизайн-регламент, разработанный в 2014 году Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (один из учредителей ООО «КБ «Стрелка»). В основу документа специалисты заложили правила, регламентирующие внешний вид входных групп, штандартов, табличек, витрин, выносных и надувных конструкций и других элементов.

Контекст

Воронеж вошел в число 40 городов, для которых консалтинговое бюро «Стрелка» разработает 120 пилотных проектов улучшения общественных пространств. Благоустройство ключевых общественных пространств Воронежа входит в одно из пяти направлений работы «Стрелки» в рамках программы, инициированной Фондом единого института развития в жилищной сфере (учрежден Агентством ипотечного жилищного кредитования). Результатом станут стандарты комплексного развития территорий, которые архитекторы передадут региональным властям.

Архитекторы запустили пять направлений работы — разработка стандартов комплексного развития территорий, комплексное развитие городской среды Саратова, развитие территории на острове Русский, благоустройство ключевых общественных пространств в 40 городах и программа повышения качества городской среды во всех 319 моногородах. Разработанные стандарты лягут в основу преобразований 1112 городов России.

Справка РИА «Воронеж»

Роман Пупавцев — воронежский архитектор, известный в первую очередь разработкой проекта реконструкции Зеленого театра в Центральном парке Воронежа («Динамо»). «Нормативно-проектный центр» — областное бюджетное учреждение, подведомственное управлению архитектуры региона. Центр занимается градостроительным и архитектурно-строительным проектированием.

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