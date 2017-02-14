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17:18 (мск), источник: Sputnik.md

Дрон обнаружен в небе над границей Молдовы

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В Одесской области украинские пограничники при помощи квадрокоптера обнаружили мужчину, пытавшегося незаконно, «напрямки» пересечь границу с Молдовой в приднестровском ее участке.

Источник: Sputnik.md

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы Украины, стражи правопорядка проводили проверку территории при помощи беспилотного летательного аппарата Phantom. Камера устройства зафиксировала движение вдоль границы. Оказалось, что 37-летний гражданин Молдовы намеревался таким образом попасть домой.

На место происшествия немедленно выехал пограничный отряд, который задержал нарушителя.

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