Дрон обнаружен в небе над границей Молдовы
КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В Одесской области украинские пограничники при помощи квадрокоптера обнаружили мужчину, пытавшегося незаконно, «напрямки» пересечь границу с Молдовой в приднестровском ее участке.
КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В Одесской области украинские пограничники при помощи квадрокоптера обнаружили мужчину, пытавшегося незаконно, «напрямки» пересечь границу с Молдовой в приднестровском ее участке.
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На место происшествия немедленно выехал пограничный отряд, который задержал нарушителя.