Жители Кубани задолжали банкам и госучреждениям 21 млрд рублей
Жители Кубани задолжали штрафов ГИБДД, кредитов банкам и других выплат различным учреждениям и ведомствам на гигантскую сумму — 21 миллиард рублей.
Жители Кубани задолжали штрафов ГИБДД, кредитов банкам и других выплат различным учреждениям и ведомствам на гигантскую сумму — 21 миллиард рублей.
А 63 тысячам должников, проживающих на территории края, запрещен выезд за рубеж
Также во время
— По сравнению с 2015 годом число должников на Кубани выросло почти на 60 процентов и достигло 63 тысяч человек, — рассказал Александр Кумиров. — Одна из причин этого — увеличение штрафов, выписанных ГИБДД. Сейчас везде в крупных городах стоят видеокамеры, фиксирующие административные правонарушения, и к нам поступает очень большое количество исполнительных листов, связанных именно с взысканием разного рода штрафов. Также увеличилось количество долгов банкам по различным кредитам и займам. По сравнению с 2014 и 2015 годами число должников выросло в
По словам главного судебного пристава Краснодарского края, в 2016 году сотрудники службы в соответствии с решением судов выселили из квартир более тысячи человек. Причины, когда люди выселялись из жилья, в каждом случае были разные, в том числе по причине неуплаты кредитов при покупке недвижимости в ипотеку, незаконном использовании жилой площади и так далее.
В то же время Александр Кумиров обратил внимание, что с первого января в России вступил в силу закон «О коллекторах». В соответствии с ним компании, занимающиеся этим видом деятельности, должны проходить регистрацию в службе судебных приставов.
— На данный момент в Краснодарском крае нет ни одного официально работающего коллекторского агентства, — сказал Александр Кумиров. — Однако всего в России зарегистрировано 60 таких организаций, и они могут иметь филиалы на Кубани в том числе. В этом случае им разрешено работать на территории региона.