Жители Кубани задолжали банкам и госучреждениям 21 млрд рублей

А 63 тысячам должников, проживающих на территории края, запрещен выезд за рубеж из-за крупных сумм, которые они не могут выплатить. Во вторник об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы ФССП за 2016 год, заявил главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

Также во время пресс-конференции руководитель службы рассказал, сколько человек в минувшем году было выселено приставами из квартир по решению судов, сколько на Кубани работает коллекторских агентств и как регулируется их деятельность, а также почему растут долги граждан перед различными ведомствами.

— По сравнению с 2015 годом число должников на Кубани выросло почти на 60 процентов и достигло 63 тысяч человек, — рассказал Александр Кумиров. — Одна из причин этого — увеличение штрафов, выписанных ГИБДД. Сейчас везде в крупных городах стоят видеокамеры, фиксирующие административные правонарушения, и к нам поступает очень большое количество исполнительных листов, связанных именно с взысканием разного рода штрафов. Также увеличилось количество долгов банкам по различным кредитам и займам. По сравнению с 2014 и 2015 годами число должников выросло в пять-шесть раз.

По словам главного судебного пристава Краснодарского края, в 2016 году сотрудники службы в соответствии с решением судов выселили из квартир более тысячи человек. Причины, когда люди выселялись из жилья, в каждом случае были разные, в том числе по причине неуплаты кредитов при покупке недвижимости в ипотеку, незаконном использовании жилой площади и так далее.

В то же время Александр Кумиров обратил внимание, что с первого января в России вступил в силу закон «О коллекторах». В соответствии с ним компании, занимающиеся этим видом деятельности, должны проходить регистрацию в службе судебных приставов.

— На данный момент в Краснодарском крае нет ни одного официально работающего коллекторского агентства, — сказал Александр Кумиров. — Однако всего в России зарегистрировано 60 таких организаций, и они могут иметь филиалы на Кубани в том числе. В этом случае им разрешено работать на территории региона.