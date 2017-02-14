Движение поездов восстановилось в Приангарье после схода с рельсов 15 грузовых вагонов
Поезда могут двигаться пока лишь по одному пути, на втором еще идут восстановительные работы.
Поезда могут двигаться пока лишь по одному пути, на втором еще идут восстановительные работы.
На участке Камышет — Ук
«По второму железнодорожному пути продолжаются восстановительные работы», — сообщили в
Напомним, Сход 15-ти вагонов грузового поезда произошел на участке Камышет — Ук в Иркутской области сегодня, 14 февраля. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологической катастрофы нет. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.