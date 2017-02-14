Движение поездов восстановилось в Приангарье после схода с рельсов 15 грузовых вагонов

На участке Камышет — Ук Восточно-Сибирской железной дороги в 16.23 по московскому времени восстановлено движение поездов по одному пути. В первую очередь пропущен задержанный пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток-Москва, который будет следовать по приоритетному диспетчерскому расписанию, что позволит максимально сократить время задержки состава. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

«По второму железнодорожному пути продолжаются восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Сход 15-ти вагонов грузового поезда произошел на участке Камышет — Ук в Иркутской области сегодня, 14 февраля. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологической катастрофы нет. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.