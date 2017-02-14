Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Почему вы ненавидите зиму
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Невеста заказала жениха в день свадьбы
Известный певец хочет убить в себе женщину (видео)
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
18:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Движение поездов восстановилось в Приангарье после схода с рельсов 15 грузовых вагонов

Поезда могут двигаться пока лишь по одному пути, на втором еще идут восстановительные работы.

На участке Камышет — Ук Восточно-Сибирской железной дороги в 16.23 по московскому времени восстановлено движение поездов по одному пути. В первую очередь пропущен задержанный пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток-Москва, который будет следовать по приоритетному диспетчерскому расписанию, что позволит максимально сократить время задержки состава. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

«По второму железнодорожному пути продолжаются восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Сход 15-ти вагонов грузового поезда произошел на участке Камышет — Ук в Иркутской области сегодня, 14 февраля. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологической катастрофы нет. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасатели помогли водителю съехавшего в кювет большегруза в Чунском районе Приангарья
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян и украинца пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь