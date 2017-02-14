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18:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубань надвигаются осадки и сильный ветер

Синоптики обещают на Кубани осадки. Ближайшие дни в регионе могут быть снежными.

Источник: ГТРК «Кубань»

А на Черноморском побережье стоит опасаться метели, которая принесет с собой ухудшение видимости до 500 метров, гололед и ветер с порывами до 17−22 метров в секунду.

Сильные порывы воздушных масс не оставят в покое и побережье Азовского моря: там они достигнут 24 метров в секунду. Но наиболее ветреная погода ожидается в юго-восточных предгорных и горных районах — до 28 метров в секунду.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности в связи с осадками и усилением ветра. В случае возникновения ЧС звонить по номеру 010 или по телефону доверия +7 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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