На Кубань надвигаются осадки и сильный ветер

А на Черноморском побережье стоит опасаться метели, которая принесет с собой ухудшение видимости до 500 метров, гололед и ветер с порывами до 17−22 метров в секунду.

Сильные порывы воздушных масс не оставят в покое и побережье Азовского моря: там они достигнут 24 метров в секунду. Но наиболее ветреная погода ожидается в юго-восточных предгорных и горных районах — до 28 метров в секунду.