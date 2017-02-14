На Кубань надвигаются осадки и сильный ветер
Синоптики обещают на Кубани осадки. Ближайшие дни в регионе могут быть снежными.
Синоптики обещают на Кубани осадки. Ближайшие дни в регионе могут быть снежными.
А на Черноморском побережье стоит опасаться метели, которая принесет с собой ухудшение видимости до 500 метров, гололед и ветер с порывами до 17−22 метров в секунду.
Сильные порывы воздушных масс не оставят в покое и побережье Азовского моря: там они достигнут 24 метров в секунду. Но наиболее ветреная погода ожидается в
Жителей и гостей региона просят соблюдать меры предосторожности в связи с осадками и усилением ветра. В случае возникновения ЧС звонить по номеру 010 или по телефону доверия