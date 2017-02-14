В Воронеже на маршрут № 125 вышли 6 «ПАЗов»
В новых Vector Next 17 посадочных мест, а вместимость пассажиров — до 53 человек.
В новых Vector Next 17 посадочных мест, а вместимость пассажиров — до 53 человек.
Шесть автобусов «ПАЗ-32040504 Vector Next» вышли на маршрут № 125 во вторник, 14 февраля. До конца месяца планируется выпустить на линию еще два таких автобуса, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» директор транспортной компании «Автолайн+» Виктор Натаров.
По словам Натарова, новые шесть автобусов вышли не в дополнение к имеющимся Ford и «Газелям», а взамен их — компания не имеет права увеличить количество транспорта на маршруте.
— Мы учли критику пассажиров, которые жалуются на то, что не могут уехать на маршрутках
В новых Vector Next 17 посадочных мест, а вместимость пассажиров — до 53 человек, что примерно вдвое больше, нежели в общественном транспорте малой вместмости.
Контекст
Весной 2016 года ТК «Автолайн+» запустил еще один эксперимент — на маршрут № 64, курсирующий от Воронежского госуниверситета до
Осенью 2016 года перевозчик внедрил еще одно новшество — в пяти автобусах № 90 (улица
Наконец, еще два автобуса «ПАЗ-320414−04 Vector Next» впервые вышли на маршрут № 90 в понедельник, 13 февраля. ТК «Автолайн+» изучит реакцию пассажиров на нововведение и, в случае положительных оценок, постепенно заменит все выходящие на маршрут № 90 автобусы большой вместимости на Vector Next новой модели.