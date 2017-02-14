В Воронеже на маршрут № 125 вышли 6 «ПАЗов»

Шесть автобусов «ПАЗ-32040504 Vector Next» вышли на маршрут № 125 во вторник, 14 февраля. До конца месяца планируется выпустить на линию еще два таких автобуса, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» директор транспортной компании «Автолайн+» Виктор Натаров.

По словам Натарова, новые шесть автобусов вышли не в дополнение к имеющимся Ford и «Газелям», а взамен их — компания не имеет права увеличить количество транспорта на маршруте.

— Мы учли критику пассажиров, которые жалуются на то, что не могут уехать на маршрутках из-за их популярности, и нововведением рассчитываем снизить градус напряженности среди горожан. На маршрут № 125 по-прежнему будут выходить 21 транспортное средство. В качестве эксперимента сначала введем восемь автобусов средней вместимости. Если пассажиры оценят нововведение, то, возможно, заменим все маршрутки на «ПАЗы», — объяснил директор ТК «Автолайн+».

В новых Vector Next 17 посадочных мест, а вместимость пассажиров — до 53 человек, что примерно вдвое больше, нежели в общественном транспорте малой вместмости.

Контекст

Весной 2016 года ТК «Автолайн+» запустил еще один эксперимент — на маршрут № 64, курсирующий от Воронежского госуниверситета до сити-парка «Град», вышел автобус-гармошка. Испытания транспорта длились две недели, после них перевозчик решил оставить «ЛиАЗ-6213.21» на воронежских дорогах.

Осенью 2016 года перевозчик внедрил еще одно новшество — в пяти автобусах № 90 (улица Антонова-Овсеенко — Станция Дубовка) и трех автобусах № 64 (ВГУ — сити-парк «Град») заработал Wi-Fi. Маршрутки с бесплатным интернетом обозначены табличкой Free Wi-Fi.

Наконец, еще два автобуса «ПАЗ-320414−04 Vector Next» впервые вышли на маршрут № 90 в понедельник, 13 февраля. ТК «Автолайн+» изучит реакцию пассажиров на нововведение и, в случае положительных оценок, постепенно заменит все выходящие на маршрут № 90 автобусы большой вместимости на Vector Next новой модели.