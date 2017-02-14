Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невеста заказала жениха в день свадьбы
Известный певец хочет убить в себе женщину (видео)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
18:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на маршрут № 125 вышли 6 «ПАЗов»

В новых Vector Next 17 посадочных мест, а вместимость пассажиров — до 53 человек.

Шесть автобусов «ПАЗ-32040504 Vector Next» вышли на маршрут № 125 во вторник, 14 февраля. До конца месяца планируется выпустить на линию еще два таких автобуса, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» директор транспортной компании «Автолайн+» Виктор Натаров.

По словам Натарова, новые шесть автобусов вышли не в дополнение к имеющимся Ford и «Газелям», а взамен их — компания не имеет права увеличить количество транспорта на маршруте.

— Мы учли критику пассажиров, которые жалуются на то, что не могут уехать на маршрутках из-за их популярности, и нововведением рассчитываем снизить градус напряженности среди горожан. На маршрут № 125 по-прежнему будут выходить 21 транспортное средство. В качестве эксперимента сначала введем восемь автобусов средней вместимости. Если пассажиры оценят нововведение, то, возможно, заменим все маршрутки на «ПАЗы», — объяснил директор ТК «Автолайн+».

В новых Vector Next 17 посадочных мест, а вместимость пассажиров — до 53 человек, что примерно вдвое больше, нежели в общественном транспорте малой вместмости.

Контекст

Весной 2016 года ТК «Автолайн+» запустил еще один эксперимент — на маршрут № 64, курсирующий от Воронежского госуниверситета до сити-парка «Град», вышел автобус-гармошка. Испытания транспорта длились две недели, после них перевозчик решил оставить «ЛиАЗ-6213.21» на воронежских дорогах.

Осенью 2016 года перевозчик внедрил еще одно новшество — в пяти автобусах № 90 (улица Антонова-Овсеенко — Станция Дубовка) и трех автобусах № 64 (ВГУ — сити-парк «Град») заработал Wi-Fi. Маршрутки с бесплатным интернетом обозначены табличкой Free Wi-Fi.

Наконец, еще два автобуса «ПАЗ-320414−04 Vector Next» впервые вышли на маршрут № 90 в понедельник, 13 февраля. ТК «Автолайн+» изучит реакцию пассажиров на нововведение и, в случае положительных оценок, постепенно заменит все выходящие на маршрут № 90 автобусы большой вместимости на Vector Next новой модели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воронежских троллейбусах установили терминалы для оплаты проезда картой
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
Правительство сократило финансирование российских вузов
Захватившие россиян и украинца пираты выдвинули требования
Ученые выяснили, как выглядел святой Валентин
Спорт
Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно Экс-главный тренер «Спартака» считает, что фанатам красно-белых не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь