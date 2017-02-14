ФОК «Приокский» в Нижнем Новгороде откроют в конце февраля
Решается вопрос о достройке ФОКов на улицах Родионова и Кораблестроителей.
Решается вопрос о достройке ФОКов на улицах Родионова и Кораблестроителей.
ФОК «Приокский» полностью построен и готов к эксплуатации, сообщил директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев.
По его словам, спорткомплекс планируется открыть в конце февраля. Сейчас проходят подготовительные работы, оформляется кадастровый паспорт.
Юрий Щеголев напомнил, что ФОКи на улице Родионова в Нижегородском районе и улице Кораблестроителей в Сормовском районе администрация начала строить в 2014 году на основании соглашения о концессии с компанией, которая не выполнила своих обязательств.
«Мы обратились в арбитражный суд для расторжения концессионных соглашений и возмещения затрат со стороны концессионера, — сообщил директор департамента. — После завершения судебных процессов, а я думаю, что в этом году они